Victoire suisse sur la Route Adélie

Absent depuis sa chute sur les Strade Bianche et une fracture du doigt survenue début mars, Silvan Dillier a parfaitement su négocier son retour en s'imposant ce vendredi sur la Route Adélie de Vitré.

Le coureur suisse d'AG2R-La Mondiale a devancé ses compagnons d'échappée, Benoît Vaugrenard (Groupama-FDJ) et Justin Mottier (Vital Concept Cycling Club).

Une autre épreuve de la Coupe de France est prévue dimanche, la Roue Tourangelle.

VICTOIRE DE @silvandillier ! Superbe performance pour sa course de reprise @silvandillier wins @RouteAdelie! What a strong ride as he just returns to racing today! #ALLEZALM - © V.Curutchet pic.twitter.com/ek6Bfh8DbE