Victime d’un arrêt cardiaque sur Paris-Roubaix, Goolaerts est décédé

La 116e édition de Paris-Roubaix restera tristement dans les mémoires. Si Peter Sagan a entretenu sa légende en signant son premier succès dans l’Enfer du Nord, la classique française n’a jamais autant mérité son surnom. La faute au décès du jeune coureur belge Michael Goolaerts survenu après un arrêt cardiaque en pleine course.

"C'est avec une incroyable tristesse que nous devons communiquer la mort de notre coureur et ami Michael Goolaerts. Il s'est éteint ce soir à 22h40 à l'hôpital de Lille en présence des membres de sa famille et de ses proches, que nous gardons dans nos pensées. Il est mort d'un arrêt cardiaque", a ainsi annoncé son équipe, Veranda's Willems-Crelan dimanche soir.

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8 avril 2018

Tombé après 100 kilomètres de course, sur le deuxième secteur pavé, entre Viesly et Biastre, le jeune coureur belge, âgé de 23 ans, aurait chuté suite à son arrêt cardiaque. "Au loin, je l’ai vu prendre le talus, monter très, très haut et redescendre", a indiqué Thierry Gouvenou, le directeur de l’épreuve, à L’Equipe.

Victime de diverses fractures et contusions, Michael Goolaerts a immédiatement été pris en charge par les équipes médicales de Paris-Roubaix. Transporté à l’hôpital de Lille dans un état critique, après un massage cardiaque qui avait duré plusieurs minutes sur le bord de la route, le jeune Belge est décédé dans la soirée.

#ParisRoubaix : Michael Goolaerts en arrêt cardiaque après une grave chute sur le secteur pavé de Briastre ► https://t.co/1BFGuopFNK pic.twitter.com/8ETMw4EUev — France 3 Nord (@F3nord) 8 avril 2018

Michael Goolaerts disputait ce dimanche son premier Paris-Roubaix. Après deux années dans l’équipe Espoirs de Lotto-Soudal, le Flamand était passé professionnel en 2017 chez Veranda’s Willems-Crelan. "Ma première saison a été catastrophique. Quand cela devenait dangereux, j’éprouvais des difficultés pour me placer", avait-il récemment confié au site directvelo, se réjouissant au contraire de ses progrès affichés depuis le début de saison, comme lors de A travers la Flandre, terminé à la neuvième place.