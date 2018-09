Valverde trop fort pour les Bleus

Privée de maillot arc-en-ciel depuis 21 ans et la victoire de Laurent Brochard à San Sebastian, l'équipe de France misait gros ce dimanche sur la course en ligne des championnats du monde disputée à Innsbruck. Sur un parcours taillé pour les grimpeurs avec une bosse de 7,9 km à 5,7% à escalader sept fois et un mur final impressionnant (2,8 km à 11,8%, dont un passage à 28% !), les Bleus ont répondu présent, mais ont dû laisser la victoire à l'inusable Alejandro Valverde, qui décroche, à 38 ans, la dernière grande victoire qui manquait à sa remarquable carrière.

L'équipe de France avait mis toutes les chances de son côté pour décrocher la récompense tant espérée. Hormis la mésaventure de Warren Barguil, victime d'une chute à 104 km de l'arrivée et contraint à l'abandon, les hommes de Cyrille Guimard ont répondu aux attentes. Alexandre Geniez et Anthony Roux se sont mis à la planche en première partie de course pour limiter l'écart avec une échappée d'une dizaine de coureurs, qui a compté jusqu'à 19 minutes d'avance.

Trois Français dans le top 10

Quand la course s'est tendue, à 45 km environ de l'arrivée, avec les premières attaques de coureurs des grandes nations (Italie, Espagne), Rudy Molard et Tony Gallopin étaient encore là pour faire le boulot. Le public français s'est même pris à rêver quand les trois leaders tricolores, Thibaut Pinot, Romain Bardet et Julian Alaphippe abordaient en tête la montée de Gramartboden, rebaptisée "l'Enfer".

Parfaitement lancé par les deux premiers, le maillot à pois du dernier Tour de France devait placer l'attaque fatale au sommet, mais ce dernier a lâché prise dans le passage le plus difficile. Resté aux avant-postes avec Valverde et Michael Woods, Bardet a tenté son va-tout dans le sprint final, mais n'a rien pu faire derrière l'Espagnol. Deux fois médaille d'argent et quatre fois médaille de bronze, le Murcian gagne enfin le droit de porter le tant convoité maillot arc-en-ciel, lui qui a déjà quasiment tout remporté. Gagné par l'émotion, ce dernier n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes à l'arrivée. Côté Français, la déception est de mise, mais les Bleus ont affiché un bel état d'esprit collectif et ont été simplement battus par plus fort qu'eux.

What a brutal race. Chapeau to our new world Champion Alejandro Valverde #InnsbruckTirol2018 ©bettiniphoto pic.twitter.com/48TOiEOcIY — Innsbruck-Tirol 2018 (@ibk_tirol2018) 30 septembre 2018