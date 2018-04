Valgren surprend les favoris

Une semaine après sa victoire sur Paris-Roubaix, Peter Sagan était encore dans le coup sur l'Amstel Gold Race ce dimanche. Comme une dizaine d'autres coureurs, le champion du monde slovaque est parvenu à résister à l'attaque d'Alejandro Valverde à 13 kilomètres de l'arrivée, dans le Geulhemmerberg, l'avant-dernière difficulté d'un parcours de 263 km, qui en comptait une bonne trentaine. Mais Sagan n'a en revanche pas bougé quand Michael Valgren a tenté sa chance à 1,9 kilomètres de l'arrivée. Le leader de l'équipe Bora-Hansgrohe a préféré hypothéquer ses chances de victoire plutôt que de ramener l'ensemble du groupe sur le fuyard.

Déjà vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad cette saison et quatrième du Tour des Flandres, le Danois de l'équipe Astana, qui a aussi bénéficié du bon travail de son coéquipier Jakob Fuglsang, a confirmé sa montée en puissance en dominant au sprint le Tchèque Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott), déjà lauréat de l'épreuve en 2013. Parti en contre, Enrico Gasparotto, double vainqueur en 2012 et 2016, complète le podium. Peter Sagan décroche finalement la quatrième place, devant Alejandro Valverde, Tim Wellens et Julian Alaphilippe.

Le Français de l'équipe Quick-Step Floors tentera de faire mieux que cette 7e place, la semaine prochaine sur la Flèche Wallonne (mercredi) et sur Liège-Bastogne-Liège (dimanche). Des épreuves qui correspondent mieux à son profil de puncheur. Mais Sagan et Valverde seront encore au rendez-vous. Ce sera en revanche plus dur pour Valgren.