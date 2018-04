Tour du Pays Basque: Roglic vainqueur final

Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) remporte le Tour du Pays Basque 2018, au terme de la 6e et dernière étape courue entre Eibar et le Mont Arrate et remportée par l'Espagnol Enric Mas (Quick-Step Floors) en solitaire devant Mikel Landa (Movistar) et Ion Izagirre (Bahrain-Merida).

Victime d'une chute en début d'étape samedi, le Slovène de 28 ans qui dominait le général depuis sa victoire de jeudi dans le contre-la-montre a serré les dents jusqu'au sommet de la dernière ascension et a pu garder plus d'une minute d'avance sur Landa pour s'adjuger le succès final.

Izagirre termine troisième au général devant l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) et le grimpeur colombien Nairo Quintana (Movistar).