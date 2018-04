Tour du Pays Basque: Fraile vainqueur, Roglic toujours leader

Attaqué notamment par Mikel Landa et Ion Izagirre, Primoz Roglic a parfaitement contrôlé ses adversaires ce vendredi, lors de la 5e étape du Tour du Pays Basque, longue de 165 km et tracée entre Vitoria-Gazteiz et Eibar. Le patron de la LottoNL-Jumbo, qui avait pris le pouvoir jeudi à l'issue du contre-la-montre, a bien négocié les trois difficultés placées sur la route des coureurs, ce afin d'arriver avec le groupe de tête, en compagnie notamment de ses deux rivaux de la Movistar et de la Bahrain-Merida.

Le Slovène termine même deuxième de l'étape, battu dans un sprint à sept par le local de l'étape, Omar Fraile (Astana). De son côté, Julian Alaphillipe, très en vue depuis le début de l'épreuve avec deux succès d'étape à son crédit, n'a lui pas pu suivre le rythme et s'est écroulé, désormais relégué au général à près de trois minutes de celui qui a déjà remporté des victoires sur le Tour de France et le Tour d'Italie.