Tour du Pays basque: Alaphilippe chaud d'entrée

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a remporté lundi la première étape du Tour du Pays basque, à Zarautz (162,1km). Il a devancé au sprint Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo), les deux coureurs ayant lâché Nairo Quintana (Movistar) dans l'ultime montée - avec des pourcentages à 20% - à sept kilomètres de l'arrivée. Romain Bardet (AG2R-La mondiale) et Quintana terminent respectivement neuvième et 10e à 23 secondes. Au général, avec les bonifications, Alaphilippe compte quatre secondes d'avance sur Roglic, 33 sur Bardet et Quintana.