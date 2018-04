Tour des Alpes: Pinot nouveau leader

Très en jambes sur le Tour des Alpes, Thibaut Pinot a confirmé sa bonne forme du moment en étant le grand animateur de la troisième étape courue ce mercredi.

Passé à l'attaque à 50 km de l'arrivée dans le Passo della Mendola en compagnie de quatre autres coureurs, le leader de la Groupama-FDJ a été rattrapé dans la descente par Chris Froome et les autres favoris.

Si l'Australien Ben O'Connor (Dimension Data) a fait la différence dans le final à Merano, le grimpeur français a pris la deuxième place du sprint et s'empare de la tête du classement général, avec 15 secondes d'avance sur Domenico Pozzovivo (Bahraïn-Merida) et Miguel Angel Lopez (Astana) et 16 secondes sur Chris Froome.

Actuel leader de l'épreuve, @ThibautPinot n'a jamais fait moins bien qu'une 5e place sur 8 étapes sur le Tour des Alpes ! #TOTA pic.twitter.com/QaXQFwmQNg — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) 18 avril 2018