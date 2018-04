Tour des Alpes: Pinot 2e derrière Lopez

Thibaut Pinot est en jambes sur le Tour des Alpes. Quatrième lundi, le leader de la Groupama-FDJ a pris la 2e place de l'étape-reine ce mardi.

Au sommet de l'Alpe di Pampeago, Pinot a simplement été devancé par le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), plus véloce au sprint. Christopher Froome (Sky) a pris la quatrième place à quelques secondes, juste derrière un autre Colombien, Ivan Ramiro Sosa (Androni), 20 ans seulement.

Ce dernier prend la tête du classement général.

