Tour d'Emilie: De Marchi en solitaire, Pinot 5e

Alessandro De Marchi (BMC) a remporté en solitaire le Tour d'Emilie, ce samedi, pour signer sa deuxième victoire de la saison après un succès d'étape sur la Vuelta. Le baroudeur italien s'est imposé avec une poignée de secondes d'avance sur Rigoberto Uran (EF-Education First), son coéquipier Dylan Teuns (BMC) et Michael Woods (EF-Education First).

Dans le Top 10, on retrouve notamment les Français Thibaut Pinot (5e) et Romain Bardet (6e), et l'Italien Vincenzo Nibali (8e).