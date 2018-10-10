Tour de Turquie: Sam Bennett nouveau leader

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a remporté ce mercredi, à Antalya, la 2e étape du Tour de Turquie, en devançant au sprint le Colombien Alvaro José Hodeg (Quick-Step) et l'Italien Simone Consonni (UAE-Team Emirates).

L'Irlandais, deuxième la veille, s'empare de la tête de la course aux dépens de Maximiliano Richeze (Quick-Step).