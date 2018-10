Tour de Turquie: La 70e victoire de Quick-Step pour Richeze

La Quick-Step encore et toujours ! La saison a beau toucher à sa fin, l'équipe belge continue d'enchaîner les victoires avec un 70e succès cette année. La première étape du Tour de Turquie, courue ce mardi autour de la ville de Konya (148,4km), a pourtant mal tourné pour la formation de Patrick Lefevere avec la chute dans le final de l'Argentin Fernando Gaviria, victime d'une fracture de la clavicule et contraint de mettre un terme à sa saison. Malgré ce coup du sort, la Quick-Step a démontré sa capacité d'adaptation et son opportunisme, à l'image de Richeze qui a pris 30m d'avance dans l'emballement sur le peloton. Suffisant pour s'imposer, 10 ans après une première victoire d'étape sur ce même Tour de Turquie.

Vainqueur devant l'Irlandais Sam Bennett (Bora - Hansrohe) et le Luxembourgeois Jempy Drücker (BMC), Richeze est le premier leader avec 4 secondes d'avance sur Benett et 6 sur Drucker. Mercredi, la 2e étape mènera le peloton d'Alanya à Antalya (149,6km).