Tour de Suisse: La BMC remporte le chrono

Le Tour de Suisse a bien commencé pour l'équipe BMC qui a remporté ce dimanche la première étape, un contre-la-montre par équipe de 18 km autour de Frauenfeld.

Richie Porte et ses coéquipiers ont bouclé les 18 km du parcours en 20'18'', devançant de 20 secondes le Team Sunweb et de 27 secondes la Quick Step Floors.

Arnaud Démare et ses coéquipiers de la FDJ ont fini en 8e position (+45''). C'est Stefan Küng qui s'empare du maillot de leader.

The TTT is over:



1. @BMCProTeam

2. @TeamSunweb

3. @quickstepteam



The first leader of #tourdesuisse 2018 is @stefankueng ✌️ #Congrats