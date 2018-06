Tour de Suisse: Coup double pour la BMC

Valeur montante du cyclisme helvétique, Stefan Kung a remporté dimanche à Bellinzona le contre-la-montre final du Tour de Suisse.

Le jeune coureur de la BMC âgé de 24 ans a bouclé les 34 km du parcours en 39'44'', devançant de 19 secondes le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb) et de 23 secondes son coéquipier américain Tejay Van Garderen.

Quatorzième de cette étape, le leader australien de la BMC, Richie Porte, remporte l'épreuve devant le Danois d'Astana Jakob Fuglsang (+1'02'') et le Colombien de la Movistar Nairo Quintana (+1'12''). Le Français Arthur Vichot (Groupama-FDJ) finit à une belle 10e place.

.@richie_porte went all in on today’s final TT at #TourdeSuisse & stopped the clock at 40’48” to secure overall victory !



It's been a fantastic week at @tds with the team defending the yellow jersey from start to finish.