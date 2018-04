Tour de Romandie: Latour dans le coup

Pierre Latour a pris vendredi la 6e place de la 3ème étape du Tour de Romandie, un contre-la-montre en côte de 9,9 km entre Ollon et Villars.

Le coureur français d'AG2R-La Mondialen champion de France en titre de la discipline, a terminé à 1'21'' du vainqueur du jour, le Colombien Egan Bernal (Sky), et reste bien classé au général: 7e à 1'22'' du leader, le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

Les coureurs ont droit à deux étapes vallonnées ce week-end.

#TDR2018 - Etape 3 / Stage 3 @p_latour réalise une belle performance sur ce chrono et prend la 6ème place. Au général il compte désormais 1'22'' de retard sur le leader Roglic !



Great performance for @p_latour today (6th). He is now 1'22'' behind Roglic. #ALLEZALM pic.twitter.com/gZblZkYabo