Tour de Romandie: Fraile au sprint

Vainqueur début avril d'une étape sur le Tour du Pays basque, Omar Fraile a remporté au sprint, ce mercredi à Delémont, la 1ère étape du Tour de Romandie.

L'Espagnol de l'équipe Astana a devancé l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et le Portugais Rui Costa (UAE Team Emirates). Les Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) et Pierre Latour (AG2R-La Mondiale) ont terminé en 4e et 7e position. Alexis Gougeard, puis David Gaudu étaient échappés dans le final.

Le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) s'empare de la tête du classement général, au détriment de Michael Matthews (Team Sunweb).