Tour de Münster: Degenkolb battu par Walscheid

Vainqueur du Tour de Münster en 2016, John Degenkolb a dû se contenter de la deuxième place cette année. Le sprinteur allemand de l'équipe Trek-Segafredo a en effet été devancé mercredi par son compatriote de la Sunweb, Max Walscheid. Un autre Allemand, Nils Politt (Katusha-Alpecin), complète le podium.

Le Français Florian Sénéchal (Quick-Step Floors) est 6e. Il y a six coureurs allemands parmi les dix premiers. Lauréat l'an dernier, l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a dû se contenter de la 11e place.

Yes! What a sprint from @MaxWalscheid as he takes the win at #MunsterlandGiro! #KeepChallenging #WirSindTeamSunweb pic.twitter.com/VgDakC4ryW