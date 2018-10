Tour de Guangxi: L'étape-reine pour Moscon

Gianni Moscon a décroché sa quatrième victoire de la saison, la quatrième obtenue depuis le début du mois de septembre, en remportant ce vendredi la 4e étape du Tour de Guangxi.

L'Italien de la Sky s'est imposé au Mashan Nongla Scenic Spot dans une finish pour puncheur, en devançant d'une poignée de secondes l'Autrichien Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) et l'Ukrainien Sergei Chernetski (Astana). Il s'empare de la tête du classement général, où le Français Rémi Cavagna (Quick-Step) pointe à la 4e place.

