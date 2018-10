Tour de Guangxi: L'étape pour Trentin, Démare abandonne

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) a remporté ce samedi la 5e étape du Tour de Guangxi, dans une arrivée marquée par une chute collective dans la dernière ligne droite.

Le champion d'Europe a devancé Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), alors que Gianni Moscon (Sky) conserve la tête du classement général à la veille de la fin de l'épreuve

Pris dans la chute, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ne prendra pas le départ de la dernière étape et repartira de Chine avec pas mieux qu'une cinquième place, obtenue jeudi.

#TourofGuangxi Lead-out man @lukamezgec was unfortunately involved in the sprint crash today but thankfully he is ok - cuts and bruises but nothing broken

...The sacrifices you make for a win ☺️ @MATTEOTRENTIN pic.twitter.com/zzKpvw2kmE