Tour de Belgique: Laporte aux commandes

Vainqueur de son premier contre la montre chez les professionnels vendredi lors de la troisième étape du Tour de Belgique, autour de Bornem, Christophe Laporte a pris la tête du classement général, et déloge André Greipel (Lotto-Soudal), vainqueur des deux premières étapes.

Le coureur français de Cofidis devance Andrei Grivko (Astana) de cinq secondes et Brian Van Goethem (Roompot) de sept secondes. Au général, il possède désormais quatre secondes d’avance sur Greipel.

