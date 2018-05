Et de deux pour André Greipel (Lotto-Soudal). Après avoir remporté la première étape du Tour de Belgique mercredi, le sprinteur allemand a récidivé ce jeudi entre Lochristi et Knokke-Heist (162 km). Il est accompagné sur le podium par le néerlandais Wouter Wippert (Roompot) et le belge Tim Merlier (Vérandas Willems).

Côté français, Bryan Coquard (Vital Concept) prend la 5ème place, comme lors de la première étape, et reste au contact de Greipel au classement général.