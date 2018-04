Terpstra, encore un Quick-Step...

C’est l’homme en forme des classiques en ce début de saison. Niki Terpstra est sorti au bon moment, à 27 kilomètres de l’arrivée, pour aller épingler le Tour des Flandres à son palmarès. Il y a une semaine, il avait déjà remporté le GP E3, lui qui avait aussi gagné Paris-Roubaix en 2014 (un doublé également réussi en carrière par Tom Boonen ou Fabian Cancellara). A 33 ans, le Néerlandais s’impose au nez et à la barbe des Belges, profitant de l’énorme niveau de Quick-Step Floors. Cette équipe est d’une homogénéité assez exceptionnelle, avec encore Philippe Gilbert (vainqueur l’an passé) troisième.

Comme Gilbert, Zdenek Stybar ou Yves Lampaert (vainqueur d’A travers les Flandres) sont aussi allés marquer les concurrents lorsqu’on a commencé à comprendre que Terpstra avait possiblement placé l’attaque décisive. Parti dans le Kruijsberg avec Vincenzo Nibali, dont il a pris la roue, il a vite déposé l’Italien. Trop en forme, l’antipathique Terpstra – jusque dans sa propre équipe – est récompensé après avoir joué placé sur les précédentes éditions du Tour des Flandres: sixième en 2012, sixième en 2014, deuxième en 2015, 10e en 2016, troisième en 2017.

"Un grand rêve pour moi, quand j'étais petit"

"C’est un rêve qui devient réalité, lâche candidement Terpstra à Cyclingnews.com. Gagner Paris-Roubaix, et désormais le Tour des Flandres… Ces deux courses ont toujours été un grand rêve pour moi, quand j’étais un petit enfant. Elles m’ont toujours rendu fou, et désormais, elles sont toutes les deux à mon palmarès. Je ne peux pas décrire à quel point je suis content." On attendait Peter Sagan, mais le Slovaque, sixième à 23 secondes, était trop seul face à l’armada Quick-Step. Le Vieux Quaremont n’a pas été décisif cette année, mais Arnaud Démare, hors du top 10, n'a donc pas pu en profiter non plus.

"Le groupe devant allait vite, il ne fallait pas trop attendre pour essayer de sortir et chasser, complète Terpstra sur Eurosport. En effet, le Néerlandais a d’abord repris quelques coureurs échappés. Il ne faut jamais courir en défendant, c’est pour ça que j’ai décidé de sortir et d’attaquer. C’était le bon moment pour lancer ce contre. J’avais des bonnes jambes, j’étais bien placé. L’équipe était très forte, mais ça revenait à chaque fois. C’était une course de mouvement." Place désormais à Paris-Roubaix: "Peut-être que je travaillerai pour l’équipe, cette fois…" Quick-Step, la machine à gagner.