Sky: Un contrat (très) longue durée pour Bernal

Considéré comme le grand coureur de demain sur les courses à étapes, Egan Bernal a prolongé son contrat avec le Team Sky, qui voit en lui le successeur logique de Christopher Froome et Geraint Thomas. Le jeune Colombien (21 ans) a signé un nouveau contrat de cinq saisons (chose rarissime dans le cyclisme), qui le lie avec la formation de Dave Brailsford jusqu'en 2023.

Pour sa première saison parmi les pros, Bernal a remporté la Colombia Oro y Paz et le Tour de Californie. Il a également terminé deuxième du Tour de Romandie et s'est classé 15e du Tour de France pour sa première participation, en jouant un rôle actif dans la victoire de Thomas.

Privé de compétition depuis sa chute sur la Clasica San Sebastian, Bernal reprendra samedi sur le Tour d'Emilie, où l'on retrouvera également Thibaut Pinot et Romain Bardet.

We are delighted to announce that @Eganbernal has signed a landmark new five-year deal with @TeamSky! pic.twitter.com/63vGVIOIGj