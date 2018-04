Sagan remporte Paris-Roubaix !

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), triple champion du monde en titre, a remporté ce dimanche la 116e édition de Paris-Roubaix (257 km), la reine des classiques, aux 29 secteurs pavés. Parti à une cinquantaine de kilomètres de la ligne d'arrivée située dans le vélodrome André-Pétrieux, à Auchy-lez-Orchies, le Slovaque, 28 ans, a battu au sprint le champion de Suisse Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), dont c'était seulement la seconde participation, qu'il a rejoint et avec qui il a donc effectué l'échappée victorieuse.

Sagan: "J'ai eu la chance avec moi"

C'est son deuxième monument, après le "Ronde" 2016, et sa troisième victoire de la saison (une étape du Tour Down Under et Gand-Wevelgem). "Je suis tellement fatigué… Cette année, j'ai eu la chance avec moi. Pas de chute, pas de crevaison, j'ai pu garder toute mon énergie pour le final", a-t-il apprécié, le visage couvert de boue, lui qui a souvent été malheureux, par le passé, dans "l'enfer du Nord".

Le Néerlandais Niki Terpstra de la redoutable équipe Quick-Step Floors, vainqueur du dernier Tour des Flandres, a pris la troisième place à 57". Devant les Belges Greg Van Avermaet (BMC Racing), le champion olympique qui fut le premier des favoris à démarrer, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac).