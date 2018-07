Roux enfin champion de France

Il courait après depuis longtemps… Anthony Roux (Groupama-FDJ – sa formation de toujours) a – enfin – conquis le titre de champion de France sur route et le maillot bleu blanc rouge qui va avec. Le baroudeur lorrain, 3e en 2009 à Saint-Brieuc et 2e en 2011 à Boulogne-sur-Mer, s’est imposé ce dimanche après-midi sous la chaleur écrasante de Mantes-la-Jolie, à 31 ans.

Roux s’est retrouvé dans un groupe de six hommes à un kilomètre de l’arrivée (253 au total): lui, son équipier Rudy Molard (les Groupama-FDJ étaient présents en nombre), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) et Anthony Turgis (Cofidis). Ce dernier a placé une première attaque, suivi par Alaphilippe. Mais c’est donc Roux qui a pris le meilleur pour devancer nettement au sprint Turgis et Alaphilippe (dans cet ordre).

Il succède au palmarès à un autre FDJ: Arnaud Démare. Mais n’est pas prévu pour le Tour, dont le départ sera donné samedi prochain à Noirmoutier-en-l’Île.