Pinot: "J'étais venu pour gagner"

A deux semaines du Tour d'Italie, Thibaut Pinot a marqué les esprits en remportant ce vendredi le Tour des Alpes.

Offensif et capable de maîtriser des adversaires du calibre de Chris Froome ou Fabio Aru, le grimpeur français a multiplié les places d'honneur toute la semaine et logiquement terminé en tête du classement général.

Serein et sûr de sa force tout au long de la course, le coureur de la Groupama-FDJ pouvait savourer sa victoire: "C'était une semaine parfaite, avec un temps parfait... Tout s'est bien déroulé, même si mes adversaires ne m'ont pas fait de cadeau. Je suis donc d'autant plus heureux d'ajouter mon nom au palmarès de cette course. Pour nous, les grimpeurs, c'est une course mythique, l'une des plus prestigieuses. C'est sans conteste ma plus belle victoire sur une course par étapes. La compter dans mon palmarès est très important pour moi, d'autant que les concurrents étaient de très haut niveau. Je n'étais pas venu me rassurer ou savoir si j'étais mieux que Froome ou Aru, j'étais venu pour gagner. Pour la suite, rendez-vous dans deux semaines".