Paris-Tours: Kragh Andersen, le bon cru

Deuxième l'an passé, Soren Kragh Andersen (Sunweb) a remporté ce dimanche Paris-Tours, au terme d'une 112e édition marquée par la nouveauté: les organisateurs ont choisi d'ajouter au tracé des passages sur des chemins de terre, au milieu des vignes.

Après une grosse bataille, le Danois s'est imposé en solitaire avec 25 secondes d'avance sur des deux compagnons d'échappée, Niki Terpstra (Quick-Step) et le jeune Français Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale).

Pour la dernière course de sa carrière, Sylvain Chavanel (Direct Energie) a pris l'échappée du jour, et termine 45e.

@chava_sylvain était tout sourire avant sa dernière course en ligne professionnelle. Bravo pour ta grande carrière Sylvain !

Sylvain Chavanel was all smile before his last in lign professional race! Well done for your whole career Sylvain!#ParisTours pic.twitter.com/91LeG1gBZf