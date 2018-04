Paris-Roubaix: Un coureur victime d'un arrêt cardiaque

Le Belge Michael Goolaerts "a été impliqué dans une chute et contraint à l'abandon", ce dimanche, dans le deuxième secteur pavés de Paris-Roubaix, a communiqué son équipe, Veranda's Willems-Crelan-Charles, sur Twitter (voir ci-dessous).

"Il a été emmené à l'hôpital", a-t-elle ajouté.

Plus grave encore, Goolaerts, coureur flamand de 23 ans, a été réanimé à la suite d'un arrêt cardiaque, selon Eurosport.

