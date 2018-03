Naesen rétabli pour le Tour des Flandres

Victime d'une chute mercredi sur A travers la Flandre, Olivier Naesen sera a priori rétabli à temps pour le Tour des Flandres disputé dimanche.

Blessé à un genou, le champion de Belgique espère faire honneur à son maillot sur le Ronde.

"Forcément, une chute n’est jamais l’idéal avant un grand événement. Malgré tout, je suis très motivé avant cette épreuve qui est LA course du printemps. En plus, je ne voulais pas passer à côté du Ronde alors que je porte le maillot de champion de Belgique. Depuis le début des classiques nous avons montré que nous étions forts au sein du peloton, j’ai confiance", a ainsi confié le coureur d'AG2R-La Mondiale, qui a terminé 4e du Grand Prix E3 et 6e de Gand-Wevelgem cette année.