Mondiaux: Van der Breggen impressionnante

Pour la première fois de sa carrière, Anna Van der Breggen a été sacrée, samedi à Innsbruck, championne du monde de cyclisme.

Deuxième des Mondiaux en 2015 à Richmond aux Etats-Unis, la Néerlandaise, sacrée championne olympique à Rio en 2016, avait encore pris la deuxième place du chrono mardi derrière sa compatriote Annemiek Van Vleuten. Cette fois, la cycliste orginaire de Zwolle, âgée de 28 ans, a devancé d'une confortable avance l'Australienne Amanda Spratt (+3'42'') et l'Italienne Tatiana Guderzo (+58'26''). Elle succède au palmarès des Mondiaux à sa compatriote Chantal Blaak.

La première Française, Edwige Pitel, n'est que 38e. La Tricolore, âgée de 51 ans, a terminé avec 8'18'' de retard sur la première place.

She did it! Anna van der Breggen is World Champion in the Women Elite Road Race. Congratulations pic.twitter.com/sug0fq7MZq