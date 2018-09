Mondiaux: Le Suisse Hirschi titré chez les Espoirs

Sacré champion d'Europe Espoirs cet été à Glasgow, le Suisse Marc Hirschi a décroché vendredi à Innsbruck le titre de champion du monde.

Le futur coureur de l'équipe Sunweb, âgé de 20 ans, a semé ses compagnons d'échappée dans une descente, à neuf kilomètres de l'arrivée. Le Belge Bjorg Lambrecht et le Finlandais Jaakko Hanninen complètent le podium.

Victorieuse l'an dernier avec Benoît Cosnefroy, l'équipe de France n'a pu jouer la gagne. Les deux premiers tricolores, Clément Champoussin et Aurélien Paret-Peintre, ont fini en 12e et 13e position.

Tough race! Marc Hirschi is your 2018 UCI Road World Champion in the Men Under 23 Road Race. Congrats #InnsbruckTirol2018

©bettiniphoto pic.twitter.com/aptthhk7Hn