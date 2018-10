Mondiaux-Guimard: "Les coureurs ont fait honneur au maillot"

Citée parmi les grandes favorites de la course en ligne des championnats du monde dimanche à Innsbruck, l'équipe de France a dû se contenter de la deuxième place avec Romain Bardet, derrière Alejandro Valverde. Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot ont également fini dans le top 10, en 8e et 9e position.

"Romain et l’équipe n’ont rien à se reprocher, et à partir de cet instant-là nous ne pouvons pas nourrir de regrets, a réagi le sélectionneur tricolore Cyrille Guimard sur le site de la FFC. Valverde était le plus fort, nous avons fait la course que l’on souhaitait faire. Les coureurs ont assumé leur rôle, ils ont fait honneur au maillot de l’équipe de France".

En grande forme, les trois coureurs français pourraient prendre leur revanche dans deux semaines au Tour de Lombardie, avec leurs équipes respectives.