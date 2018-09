Mondiaux-Bardet: "Je ne pense pas avoir commis d'erreur tactique"

Romain Bardet a terminé deuxième des championnats du monde, dimanche à Innsbruck, battu au sprint par Alejandro Valverde. Le grimpeur auvergnat et le premier coureur français à monter sur un podium des championnats du monde depuis Anthony Geslin en 2005.

Malgré une légitime déception, ce dernier retient la performance collective des Tricolores: "Cette médaille est celle du collectif et d’une superbe semaine passée tous ensemble, a-t-il ainsi confié sur le site de la FFC. Je me suis éclaté avec le groupe France, avec Julian (Alaphilippe) et les autres nous possédons un peu la même philosophie de notre sport. On se fait plaisir et le vélo ainsi est plus facile. J’ai toujours espéré un retour par l’arrière de "Ju", de Thibaut (Pinot), car l’équipe de France était la plus dense, la plus forte. Nous l’avons vu en bas de la bosse, on était trois Français à faire le pied de l’ascension. Julian au sprint aurait pu matcher avec Valverde. J’ai bossé à fond pour lui, et quand il n’était plus derrière moi, j’ai dû revoir ma tactique. Je n’étais pas si loin au sprint, c’est lui (Valverde) qui fait le dernier kilomètre. Je ne pense pas avoir commis d’erreur tactique".