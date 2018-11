Marseille candidate au Grand départ

Selon La Provence, la ville de Marseille a débuté des discussions avec les organisateurs du Tour de France dans le but d'obtenir le fameux Grand départ, toujours très prisé, de la Grande Boucle. Un acte de candidature officiel de la cité phocéenne, qui déjà désignée ville-hôte des épreuves de voile des Jeux de Paris 2024, se verrait bien accueillir le Tour entre 2021 et 2024. Toujours selon le quotidien régional, une rencontre en ce sens a eu lieu en fin de semaine passée entre Thierry Santelli, le vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et Yann Le Moenner, le directeur général d’A.S.O, la société organisatrice du Tour de France.