L'UCI adopte des règles plus stricts sur le tramadol et les corticoïdes

Le travail du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC) porte ses fruits. La preuve, l'Union cycliste international (UCI) a annoncé jeudi dans le cadre de son agenda 2022 l'adoption à partir du 1er janvier prochain de mesures plus restrictives concernant le tramadol et les corticoïdes.

Ces mesures prévoient ainsi un renforcement des contrôles de la cortisolémie et un minimum de huit jours d’arrêt de travail et de compétition en cas d’anomalie. Les infiltrations locales de corticoïdes devront être désormais déclarées par les médecins de l'équipe et conduisent à un minimum de huit jours d’arrêt de travail et de compétition. Enfin, le Tramadol, un médicament antidouleur, sera désormais interdit.

Le MPCC, qui avait recommandé ces mesures au président de l'UCI David Lappartient, se félicite de ces avancées mais souhaite aller plus loin en imposant notamment une suspension en cas de contrôle positif ou anormal (comme c'est le cas pour Chris Froome) ou en imposant un arrêt de compétition en cas de prise de corticoïdes.