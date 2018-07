Lotto-Soudal: Greipel ne sera pas conservé

Mauvaise passe pour le sprinter André Greipel, dont l'équipe Lotto-Soudal a annoncé ce dimanche, 3 jours seulement après l'abandon de l'Allemand dans la terrible étape de l'Alpe d'Huez, qu'elle ne conserverait finalement pas l'homme aux 11 victoires d'étape sur le Tour de France. A 36 ans, Greipel, pourtant en pourparlers pour une prolongation avec l'équipe belge où il évoluait depuis maintenant 8 ans, doit donc se mettre en quête d'une nouvelle formation.

Lotto Soudal and @AndreGreipel want to inform you that after eight successful years, their collaboration comes to an end. pic.twitter.com/roTXm4WYbk