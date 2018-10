Les Championnats du monde 2022 organisés en Australie

Après cinq années consécutives sur le continent européen, les Championnats du monde de cyclisme sur route vont s'exporter en 2022 et seront organisés par la ville de Wollongong, en Australie. L'UCI a officialisé la nouvelle ce samedi matin.

« Notre événement annuel phare se tiendra à nouveau hors d'Europe, après cinq éditions organisées sur ce continent. Cela démontre que nos Championnats du monde sont devenus véritablement universels, non seulement au niveau de leur participation, mais également de leur localisation », a déclaré le président de l'UCI, David Lappartient, qui a également confirmé l'export de la compétition en Afrique dans sept ans.

D’ici là, les prochains Championnats du monde se dérouleront à Yorkshire (Grande-Bretagne, 2019), dans les Cantons de Vaud et Valais (Suisse, 2020), dans les Flandres (Belgique, 2021), à Wollongong (Australie 2022), dans un lieu encore indéterminé (La France est candidate, 2023), en Suisse alémanique (2024) et en Afrique (2025).

