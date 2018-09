La liste des Bleus pour les Mondiaux

Privée de titre mondial depuis plus de vingt ans et la victoire de Laurent Brochard en 1997 à San Sebastian, la France va-t-elle renouer avec le maillot arc-en-ciel. Le parcours de l'édition 2018, prévu à Innsbruck, aiguise en tout cas l'appétit des grimpeurs tricolores, qui se voient proposer une occasion unique de revêtir la précieuse tunique. Le huitième et dernier coureur sélectionné pour la course en ligne, programmée le 30 septembre, a été annoncé ce jeudi par le sélectionneur Cyrille Guimard.

C'est Alexandre Geniez qui accompagnera Romain Bardet, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, Tony Gallopin, Rudy Molard, Anthony Roux et Pierre Rolland. Récent vainqueur d'étape sur la Vuelta, le grimpeur d'AG2r-La Mondiale a notamment été préféré à Warren Barguil, qui a connu une première saison difficile chez Fortuneo-Samsic, après son Tour de France 2017 épique (deux victoires d'étapes, maillot à pois et prix de la combativité).

L'importance de la Vuelta

"C’est le bloc de travail de trois semaines représenté sur la Vuelta, qui a fait la différence à mes yeux par rapport à Warren Barguil, Guillaume Martin et Alexis Vuillermoz, lesquels étaient également en balance pour l’attribution de cette huitième place. Le Tour d’Espagne et la prestation d’Alexandre Geniez sur cette compétition, c’est le constat sur lequel je peux m’appuyer. Les coureurs qui seront dans l’allure sur le circuit du championnat du monde autrichien au caractère si exigeant, mis à part deux-trois exceptions, sortiront pour la majorité d’entre eux du Tour d’Espagne. Le circuit des Championnats du Monde 2018, en effet, réclame énormément de foncier", a expliqué Cyrille Guimard.

Il est clair que nous partons dans le but de jouer un rôle important Tony Gallopin (sélectionné pour les Mondiaux)

Le "Druide" n'a pas oublié d'avoir un mot pour les absents : "J’ai évidemment une pensée pour tous les coureurs pré-sélectionnés qui, à des degrés divers, possédaient toutes les qualités physiques, mentales, ainsi que l’état d’esprit équipe de France nécessaire afin d’intégrer cette équipe de France 2018, malheureusement le quota de huit coureurs m’oblige à effectuer des choix restreints. Je comprends en tout cas leur déception et celle de leurs équipes professionnelles respectives".

Le patron des Bleus devra désormais trouver de la cohésion au sein de cette équipe, qui sur le papier déjà a fière allure. Pour Tony Gallopin, lui aussi vainqueur d'étape sur la Vuelta, la France a clairement une belle carte à jouer : "La France n’est pas la nation favorite, mais il est clair que nous partons dans le but de jouer un rôle important à Innsbruck". Sur le contre-la-montre, prévu mercredi prochain, Yoann Paillot et Benjamin Thomas défendront les chances françaises.

---------------------------------------------

La sélection française:

- Course en ligne (dimanche 30 septembre): Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Anthony Roux (Groupama-FDJ), Alexandre Geniez (AG2R-La Mondiale), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Pierre Rolland (Education First-Drapac).

- Contre-la-montre (mercredi 26 septembre): Yoann Paillot (saint-Michel-Auber-93), Benjamin Thomas (Groupama-FDJ).