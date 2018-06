Impey battu... mais en jaune

Les véritables sprinteurs se font rares sur ce Critérium du Dauphiné 2018, alors lorsque les grosses cuisses doivent parler, les candidats à la victoire sont finalement assez peu nombreux à postuler. Ainsi, ce mardi, à l'issue de la deuxième étape et des 181 km tracés entre Montbrison et Belleville, Pascal Ackermann et Dary Impey ont encore su tirer leur épingle du jeu. Si le vétéran sud-africain avait remporté le sprint de la veille, il a cette fois-ci échoué à la troisième place, juste derrière Edvald Boasson Hagen notamment. Car celui qui a levé les bras sur la ligne d'arrivée, c'est l'Allemand de la Bora-Hansgrohe, troisième la veille.

Ackermann, 24 ans, savoure ce succès. "C'était difficile, il y avait beaucoup de montées dans le final. Mais l'équipe m'a bien protégé, a-t-il expliqué au micro de France Télévision. Lundi, je n'avais fait aucune faute dans le sprint, mais cette fois-ci, j'ai pris la bonne roue. Il y avait 2.300 mètres de dénivelé positif aujourd'hui, c'était très vallonné, mais il n'y a pas beaucoup de sprinteurs sur ce Dauphiné, alors c'était un objectif de pouvoir remporter une étape". C'est donc chose faite, et de fort belle manière. Daryl Impey se console lui en endossant le maillot jaune grâce au jeu des bonifications, détrônant ainsi le Polonais Michal Kwiatkowski.

Le champion du monde 2014 a lui passé une journée bien délicate, la faute à une lourde chute dans les trois derniers kilomètres. Le coureur de la Sky a néanmoins réussi à se relever pour finalement passer la ligne sur son vélo. Les stigmates de ce détour par le bitume auront-ils des conséquences dès mercredi lors du contre-la-montre par équipe. En l'état, Kwiatkowski a bien perdu le jaune, mais ne compte que deux secondes de retard sur celui qui lui a subtilisé...