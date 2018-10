Groupama-FDJ engage un spécialiste du chrono

Peu à l'aise dans cet exercice, à l'image de toutes les équipes françaises, la Groupama-FDJ a décidé de se renforcer en contre-la-montre en embauchant pour les deux prochaines saisons un spécialiste de l'effort individuel, Miles Scotson.

Venu de la piste, cet Australien de 24 ans portait les couleurs de la BMC cette année. Il avait été sacré champion d'Australie en 2017.

Spécialiste du chrono, champion d'Australie de la course en ligne en 2017, @MilesScotson rejoint notre équipe pour les saisons 2019 et 2020 !



Time trial specialist, 2017 Road Race champion @MilesScotson signs a 2 years contract with the team! pic.twitter.com/ZI0XhkrlQK