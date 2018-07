Groupama-FDJ: Démare prolonge son contrat

S'il n'a pas encore levé les bras sur le Tour de France 2018, Arnaud Démare garde la confiance de l'équipe Groupama-FDJ. La preuve, ce lundi, le sprinteur de 26 ans a prolongé jusqu'en 2020 son contrat avec la formation de Marc Madiot.

"Marc Madiot recrute des coureurs pour m'emmener dans les sprints et m'entourer sur les classiques. J'ai envie de continuer à construire quelque chose avec ce groupe. Nous nous entendons vraiment bien et l'osmose que nous sommes arrivés à créer est essentielle pour mon développement sportif et ma progression", a confié le Beauvaisien.

"Arnaud nous amène de grands résultats et de très belles satisfactions. Nous mettrons tout en oeuvre pour qu'il continue de progresser et nous faire vivre de beaux moments de sport", a ajouté le patron de la formation tricolore.