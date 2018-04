Goolaerts, "c'est le malaise cardiaque qui a provoqué la chute"

L'autopsie pratiquée ce mercredi matin sur le corps de Michael Goolaerts, décédé dimanche dernier sur les routes de Paris-Roubaix, confirme la thèse initiale: le coureur belge a bien été victime d'un accident cardiaque avant de chuter sur un secteur pavé, et non l'inverse.

"Le décès est d'origine cardiaque et c'est ce malaise qui a provoqué la chute", explique le procureur de Cambrai, Rémy Schwartz, relaye France 3 Régions. "Nous n'avons pas encore d'explications sur l'origine de ce malaise cardiaque", ajoute le parquet, qui attend les résultats d'examens microscopiques et toxicologiques.

Un nouvel hommage a été rendu au coureur de la formation Veranda's Willems-Crelan-Charles ce mercredi au départ de la Flèche Brabançonne.

So brave of our riders to be here today. The whole team, riders and staff together, to pay tribute to our friend 'Goolie'.



We thank all of you who share our grief and support our guys today in #BP18. #ALL4GOOLIE ❤️ pic.twitter.com/IWCKHjIgzq