Gand-Wevelgem: Troisième victoire pour Sagan, Démare sur le podium

Pour la troisième fois de sa carrière après 2013 et 2016, Peter Sagan a remporté ce dimanche Gand-Wevelgem.

Le champion du monde, qui porte les couleurs de l'équipe Bora-Hansgrohe, a réglé au sprint un groupe d'une vingtaine de coureurs.

L'Italien Elia Viviani (Quick-Step Floors) a pris la deuxième place devant deux Français, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Christophe Laporte (Cofidis).

For the third time our champion: @petosagan ! #GWE18 #7racesinFlandersFIelds pic.twitter.com/y0VSN9QaHd