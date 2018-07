Froome reste le leader de la Sky

Christopher Froome a beau accuser 1’25’’ de retard sur son coéquipier Geraint Thomas au classement général, le quadruple vainqueur du Tour est toujours le leader de la Sky. Nicolas Portal, son directeur sportif, l’a assuré à l’issue de la 11 étape, marquée par la prise de pouvoir de ses coureurs.

"Il y a un leader et quelqu’un que l’on va protéger, a-t-il expliqué dans des propos relayés par RMC. On est premier et deuxième, il faut arrêter de vouloir constamment trancher. C’est clair qu’on ne va pas dire à Froome 'maintenant, c’est fini', il a gagné six grands Tour. On se doit de le soutenir, et en plus il est en bonne forme. Le n°1 c’est 'Froomey', le n°2 c’est Geraint, mais ils sont très proches. Après, à quel moment on va faire ci et ça, c’est notre stratégie, et c’est pour ça qu’on a deux coureurs placés au général."