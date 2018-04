Froome: "Je vais dans la bonne direction"

Très discret sur la Ruta del Sol et Tirreno-Adriatico, ses deux premières courses de la saison, Christopher Froome a pris la 5e place de la 1ère étape du Tour des Alpes, et semble monter en puissance à moins de trois semaines du départ du Tour d'Italie.

"C'était une étape courte (134,6 km) mais explosive, a réagi le Britannique sur le site de son équipe Sky. C'est ce à quoi on s'attendait avant la course. Je vais clairement dans la bonne direction, et les sensations sont bonnes."

"L'étape de demain (mardi) pourrait être la plus décisive de la semaine", estime le quadruple vainqueur du Tour de France.

