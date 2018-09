Dennis maître du temps

Détenteur du maillot arc-en-ciel du contre-la-montre et vainqueur du chrono du dernier Tour de France, Tom Dumoulin a dû s'avouer vaincu mercredi à Innsbruck lors de l'édition 2018 des championnats du monde de l'effort individuel. Le rouleur néerlandais a été largement battu par Rohan Dennis. Vainqueur du chrono du Giro et de la Vuelta cette année, l'Australien a écrasé la concurrence sur un parcours exigeant de 52,5 km, qui comprenait une côte de 4 km avec un passage à 13%.

Une difficulté avalée à une vitesse impressionnante par l'ancien pistard qui a bouclé la distance en 1h03'03'', reléguant le vainqueur sortant à 1'21''. Le Belge Victor Campenaerts, double champion d'Europe en titre, a pris la troisième place à moins d'une seconde de Dumoulin. Quadruple champion du monde (2011, 2012, 2013 et 2016), Tony Martin a pris la 7e place à 2'25'' du vainqueur.

Appelé sur le tard pour remplacer Alexis Gougeard, Benjamin Thomas a pris une très belle 21e place à 4'45'' du meilleur temps. Le jeune coureur de la Groupama-FDJ, âgé de 23 ans, démontre tout son potentiel dans cet exercice après une belle carrière sur piste. Yoann Paillot a pris quant à lui la 34e place (+5'58''). La course en ligne est prévue dimanche sur un parcours favorable aux grimpeurs. La France aura cette fois une réelle chance de victoire avec Julian Alaphilippe, Romain Bardet ou encore Thibaut Pinot.

This is it @RohanDennis is our Men Elite Time Trial World Champion #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/d2IKQnN6As