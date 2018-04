Démare ironise sur son exclusion controversée du GP de l'Escaut

Arnaud Démare a bien digéré son exclusion du Grand Prix de l'Escaut, mercredi.

A trois jours de Paris-Roubaix, le sprinteur de Groupama-FDJ s'est exprimé pour 20 Minutes: "C'est la course qui me fait rêver en tant que Français. Dès qu'on la gagne, on devient une légende à vie. Je suis confiant, je marche bien depuis le début de saison. Tous les feux sont au vert, pas comme mercredi."Démare a été disqualifié du Grand Prix de l'Escaut, comme plusieurs autres coureurs, pour un franchissement polémique sur un passage à niveau. Sur Twitter, le Français s'était plaint de la décision: "Je ne cautionne absolument pas la décision du jury. Je ne pouvais deviner que le feu se mettrait au rouge au moment d'être sur les rails." C'est Fabio Jakobsen qui s'est finalement imposé, rapportant une nouvelle victoire à l'équipe Quick-Step Floors.