David Lappartient présente ses condoléances à la famille de Goolaerts

La terrible nouvelle du décès de Michael Goolaerts est intervenue dimanche soir. Le jeune cycliste belge de 23 ans a été victime d'un arrêt cardiaque pendant Paris-Roubaix. "Au nom de l’Union Cycliste Internationale et de la famille du cyclisme dans son ensemble, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille, à l’équipe et aux proches de Michael Goolaerts, parti trop tôt ce jour. Nous partageons leur immense tristesse", a écrit David Lappartient, le président de l'UCI.

