Coppa Sabatini: Vuillermoz 5e

Alexis Vuillermoz a pris ce jeudi la 5e place de la Coppa Sabatini.

Le grimpeur d'AG2R-La Mondiale a été devancé par l'Espagnol Juan José Lobato (Nippo-Vini Fantini) et les Italiens Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) et Gianni Moscon (Team Sky).

Warren Barguil a fini en 10e position.

#CoppaSabatini@romainbardet & @BenoitCosnefroy ont tenté leur chance aujourd'hui. Après un regroupement global, @A_Vuillermoz signe un nouveau Top 5 à l'arrivée. @romainbardet & @BenoitCosnefroy attacked today. After a bunch sprint, @A_Vuillermoz finished in the Top 5. pic.twitter.com/dy86ZSC0En