Cofidis: Laporte contraint à l'abandon

Grosse déception pour Christophe Laporte.

Très performant depuis le début de la saison avec notamment trois victoires à la clé, sur l'Etoile de Bessèges et le Tour de La Provence, et une 4e place sur Gand-Wevelgem, le coureur de la Cofidis a été contraint à l'abandon ce dimanche sur la route du Tour des Flandres, à plus de 140 km de l'arrivée.

Malade toute la nuit, le Varois de 25 ans n'a pu suivre le rythme.